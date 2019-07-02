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02.07.19 19:50

Головою Європарламенту може стати болгарський соціаліст Станішев, який народився в Україні

Болгарський депутат Європарламенту від групи соціалістів Сергій Станішев, який має високі шанси стати президентом Європарламенту, є уродженцем України, а саме - Херсона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав брюссельський кореспондент радіо свобода Рікард Йозвяк.

"Якщо Сергій Станішев стане президентом Європарламенту, він стане першим президентом інституту ЄС, який народився в Україні", - зазначив він.

Сергій Станішев - болгарський політик лівого спрямування, прем'єр-міністр Болгарії (серпень 2005 - липень 2009), голова Болгарської соціалістичної партії (БСП).

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Народився в українському місті Херсон у родині Димитра Якова Станішева, колишнього секретаря Центрального комітету Болгарської комуністичної партії, відповідального за міжнародні зв'язки БКП, і Діни Мухіної, професора факультету слов'янської філології Софійського університету.

Незабаром після його народження родина емігрувала в Росію, в місто Москва. Там у 1989 році він закінчив історичний факультет Московського університету. Потім переїхав до Болгарії, де зробив політичну кар'єру.

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