Обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 13 військовополоненим українським морякам, - Полозов

Як пише Цензор.НЕТ, про це в фейсбук-групі "Захист військовополонених українських моряків" повідомив адвокат Микола Полозов.

"Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - повідомив він.

За словами Полозова, 3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим українським морякам. 1 липня - ще одному. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політув'язненим морякам обвинувачення мають пред'явити до 9 липня.