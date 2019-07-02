Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.07.19 20:59

Обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 13 військовополоненим українським морякам, - Полозов

Сьогодні відбулися слідчі дії щодо військовополонених українських моряків Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби і Василя Сороки.

Обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 13 військовополоненим українським морякам, - Полозов

Як пише Цензор.НЕТ, про це в фейсбук-групі "Захист військовополонених українських моряків" повідомив адвокат Микола Полозов.

"Військовополонених моряків та їхніх адвокатів ознайомили з висновком комісійної ситуаційної судової експертизи і пред'явили звинувачення в остаточній редакції", - повідомив він.

За словами Полозова, 3 липня слідчі дії будуть продовжені щодо інших військовополонених українських моряків.

Обвинувачення в остаточній редакції предявлено 13 військовополоненим українським морякам, - Полозов 01

Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим українським морякам. 1 липня - ще одному. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політув'язненим морякам обвинувачення мають пред'явити до 9 липня.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100