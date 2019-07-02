Одеський порт знову намагається віддати в оренду державні буксири невідомому ПП

Це випливає з листа начальника портофлоту Одеського порту Михайла Черних, копію якого має у своєму розпорядженні Delo.ua, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 8 буксирів портофлоту ОМТП, а саме "Пурга", "Трудівник", "Стивідор", "Ударник", "Новатор", "Бугаз", "Кентавр" і "Сфінкс". Їх планується вивести у відстій і вже в третьому кварталі цього року передати в оренду. Виходячи з листа Черних, про прозорий конкурс для вибору компанії для здачі в оренду буксирів із максимально вигідною ціною не йдеться.

Претендентом на оренду буксирів є ТОВ "Навігейт". Компанія вже звернулася до в.о. директора порту Віктора Войтка з проханням розглянути можливість передачі в оренду буксирів компанії.





Компанію "Навігейт" створено 11 місяців тому, у 2018 році. Про її діяльність на буксирному ринку України нічого не відомо. У компанії двоє засновників - Владислав Мушенко і Євген Чернишенко, але раніше ніхто з них не був пов'язаний із портовим бізнесом чи логістичними послугами. Один із засновників компанії Владислав Мушенко - уродженець Вінниці, тому в портових колах компанію пов'язують з начальником Одеського філіалу АМПУ Ігорем Ткачуком.

У 2018 році ці буксири порту вже намагалися передати в оренду сумнівній приватній компанії за заниженою вартістю. Тоді вартість оцінки буксирів, яку проводило консалтингове агентство "Бюро Стефанович", становила в 2-3 рази нижче ринкових цін. До слова, компанія "Бюро Стефановича" замішана в низці корупційних скандалів, зокрема, в скандалі з придбання Одеською міською радою в 2018 році колишнього аеродрому "Застава" за завищеною в 11 разів вартістю. Тоді оцінку об'єкта проводило саме "Бюро Стефанович". Хто оцінюватиме буксири цього року поки залишається не зрозумілим. Як і неясною є відповідь на запитання, чому державне майно передають в оренду без відкритого та прозорого конкурсу.

Нагадаємо, раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив у телеефірі про те, що начальник Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук займається махінаціями з державними буксирами Одеського порту. Саме під його керівництвом буксири порту передаються в оренду приватним компаніям, які пов'язані з родичами чи бізнес-партнерами Ткачука. Ставка погодинної оренди для приватних компаній, за інформацією Сергія Лещенка, становить не більше 400 у.о., тоді як ринкова вартість - як мінімум удвічі більша і досягає не менше 800 у.о. Через це ДП "Одеський морський порт" втрачає щомісяця мінімум 3-4 млн грн.

Навесні 2018 року прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження проти керівників ОМТП у справі ТОВ "Екофлот". Засновником цієї компанії в портових колах називають російського кримінального авторитета Андрія Марісова. Його вважають головним бізнес-партнером Ткачука у схемах із незаконною орендою державних буксирів.

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