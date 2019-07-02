Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.07.19 21:26

На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і "хлібного перемир'я", - Оліфер

На засіданні Тристоронньої контактної групи обговорили питання звільнення Росією українських полонених, демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської й умови введення "хлібного перемир'я".

На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і "хлібного перемир'я", - Оліфер

Про це повідомила в фейсбуці речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ні щодо впровадження "хлібного перемир'я", ні домовитися про звільнення утримуваних осіб. Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", - повідомила вона.

З приводу подальшого демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської вирішено впродовж тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має узгодити СММ ОБСЄ.

Читайте також: Зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 17 липня.

На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і хлібного перемиря, - Оліфер 01

Читайте також: Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100