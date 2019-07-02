На засіданні ТКГ не вдалося досягти прогресу щодо звільнення полонених і "хлібного перемир'я", - Оліфер

Про це повідомила в фейсбуці речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з позицією РФ, не вдалося досягти жодного прогресу ні щодо впровадження "хлібного перемир'я", ні домовитися про звільнення утримуваних осіб. Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених", але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули", - повідомила вона.

З приводу подальшого демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської вирішено впродовж тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має узгодити СММ ОБСЄ.

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Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 17 липня.

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