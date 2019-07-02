Росія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік 33 млн євро, - спікер РЄ Гольтген

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляють російські державні агенції новин із посиланням на прес-секретаря організації Деніеля Гольтген, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що сума склала близько 33 мільйонів євро.

У коментарі агенції AFP Гольтген висловив сподівання, що борг за 2017 і 2018 роки також буде погашений.

Від 2017 року Росія не платила внески в бюджет Ради Європи. Причиною цього влада країни називала обмеження в правах російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, через що вона з 2015 року не брала участі в роботі сесій ПАРЄ. Права були обмежені через анексію Криму й підтримку Росією бойовиків на сході України.

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Сума боргу за 2017, 2018 і 2019 роки склала близько 85 мільйонів євро. На нещодавній сесії ПАРЄ ухвалила рішення повернути російській делегації повноваження в повному обсязі – незважаючи на протест делегатів від України й низки інших країн.

Чи виплатить Росія борг за 2017 і 2018 роки і коли це станеться – поки що неясно. Раніше в МЗС Росії заявляли, що гроші будуть виплачені після повного відновлення прав делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.