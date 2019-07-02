Якщо за два дні ЦВК і Верховний суд не розберуться з реєстрацією Шарія і Клюєва, то почнеться не мирний протест, - Сініцин

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Сініцин зазначив: "Сьогодні на акцію за пару годин зібралось більше тисячі людей. Бо люди не будуть терпіти ганьбу. Шарій та Клюєв — ватна потороч, яка втікала з країни — не може балотуватися і не буде балотуватися до Ради.

Сьогодні протест був мирний. Постояли, поговорили, покричали, попалили.

Якщо за два дні ЦВК та ВСУ не розберуться, хто з них більше налажав і не скасують рішення про реєстрацію цих двох покидьків — ми залишаємо за собою право від мирного протесту перейти до не мирного.

Також звертаємось до Володимира Зеленського, президента і гаранта Конституції. В таких ситуаціях ви маєте говорити швидше ніж люди, а не мовчати і ховатись. Якщо від вас не буде заяви з приводу ганебних рішень про реєстрацію на вибори антимайданівців-втікаяів всупереч закону і конституції, то ми прийдемо і до вас.

2 дні. Час пішов. З повагою ваші. Ті кому не пох#й".

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