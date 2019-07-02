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02.07.19 22:55

Бізнесмени Парнас і Фруман вимагають від Коломойського 200 млн грн компенсації після його інтерв'ю

Американські бізнесмени українського походження Лев Парнас і Ігор Фруман зажадали від Ігоря Коломойського компенсації 200 млн грн після його інтерв'ю.

Бізнесмени Парнас і Фруман вимагають від Коломойського 200 млн грн компенсації після його інтерв'ю

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала жураліст Радіо Свобода Кіра Толстякова.

Вона зазначила: "200 млн гривень. Саме стільки компенсації за моральну шкоду вимагають американські бізнесмени українського походження у Ігоря Коломойського після інтерв'ю "Схемам".

Тоді олігарх у розмові з Mихайлом Ткачем назвав Лева Парнаса й Ігоря Фрумана "аферистами", які "збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані (особистим адвокатом Трампа) - і що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання".

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Тому Фруман і Парнас вирішили звернутися до української феміди, щоб спростувати сказане олігархом, оскільки вважають, що він тим самим принизив їхню честь і гідність. 200 млн обіцяють віддати на благодійність :)

А от Коломойський відреагував на це коротко, тільки сказав: "До зустрічі в суді".

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