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02.07.19 23:17

Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час нинішньої зустрічі з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором обговорив ескалацію ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ в Україні і перспективу звільнення українських військовополонених моряків.

Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці політика.

"Вважаю, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права мало б стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона.

Цинічний обстріл медичного автомобіля, що призвів до загибелі українських медиків - це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов’язання. Тому потрібні подальші консультації міжнародної спільноти на підтримку України та посилення тиску на Росію", - зазначив Порошенко.

Глава партії "ЄС" також повідомив, що передав Тейлору текст євроатлантичної Хартії - "нашого плану прискорення руху України в ЄС і НАТО".

Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором 01 

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