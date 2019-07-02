ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Єфремова зазначила: "Післясмак... почуття огиди не покидає після завершення ще одного важкого робочого дня! Центральна виборча комісія проголосувала сьогодні за реєстрацію панів Клюєва та Шарія кандидатами в народні депутати!
Єдиною причиною, яка змусила мене підняти руку "за" це навіть не рішення Верховного суду, а побоювання, що затягнеться виготовлення бюлетенів, які сьогодні треба було віддати до друку! Це є прямою загрозою проведенню позачергових виборів 21 липня 2019 року!
Однак, вважаю справою честі ЦВК повернутися до цього питання, витребувати ще раз документи, що підтверджують відсутність цих громадян на території України впродовж п'яти років, і зняти з реєстрації панів Клюєва і Шарія!
Завтра ж підніму це питання в ЦВК і думаю, що колеги підтримають! Прошу всі відповідні органи, не чекаючи на запити ЦВК, надати існуючу інформацію!"