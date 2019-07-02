ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Єфремова зазначила: "Післясмак... почуття огиди не покидає після завершення ще одного важкого робочого дня! Центральна виборча комісія проголосувала сьогодні за реєстрацію панів Клюєва та Шарія кандидатами в народні депутати!

Єдиною причиною, яка змусила мене підняти руку "за" це навіть не рішення Верховного суду, а побоювання, що затягнеться виготовлення бюлетенів, які сьогодні треба було віддати до друку! Це є прямою загрозою проведенню позачергових виборів 21 липня 2019 року!

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Однак, вважаю справою честі ЦВК повернутися до цього питання, витребувати ще раз документи, що підтверджують відсутність цих громадян на території України впродовж п'яти років, і зняти з реєстрації панів Клюєва і Шарія!

Завтра ж підніму це питання в ЦВК і думаю, що колеги підтримають! Прошу всі відповідні органи, не чекаючи на запити ЦВК, надати існуючу інформацію!"

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