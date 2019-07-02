Суд у серпні проведе підготовче засідання у справі про розстріл Євромайдану проти ексглави хмельницького УСБУ Крайтора

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу суду.

"Суддею Хмельницького міськрайонного суду - Антонюком О.В. призначено до підготовчого судового засідання на 6 серпня 2019 року о 14 год. 30 хв. справу по обвинуваченню колишнього очільника СБУ у Хмельницькій області – Віктора Крайтора у вчинені ряду злочинів, а саме: за ч. 2 ст. 365 КК України - перевищення службових повноважень; ч. 1 ст. 119 КК України - вбивство через необережність; ст. 128 КК України - спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Хмельницькому 19 лютого 2014 року невідомі почали бити вікна в скляних дверях будівлі СБУ, через що силовикам наказали застосувати зброю нібито через загрозу штурму. В результаті пострілів у натовп двоє людей загинуло і ще близько десятка дістали поранення.

До 2016 року цю справу розслідувала військова прокуратура Західного регіону, після численних звернень потерпілих щодо неефективного процесу за справу взявся департамент спеціальних розслідувань ГПУ, групу прокурорів очолила Юлія Малашич.

Під час роботи вони виявили порушення в розслідуванні військової прокуратури, що на їхню думку свідчило про небажання її представників встановлювати істину. Військовою прокуратурою, за даними департаменту спецрозслідувань, не були вилучені ключові речові докази, частина з них була втрачена або свідомо знищена, не допитано важливих свідків. Також саме військова прокуратура закрила справу стосовно Віктора Крайтора, не знайшовши складу злочину у його діях.

Прокурори департаменту провели повторні та нові експертизи і вийшли на ймовірного стрільця - нинішнього працівника Центру спеціальних операцій "Альфа" Управління СБУ у Хмельницькій області Віталія Тарадая.

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У червні 2018 року йому повідомили про підозру. Того ж місяця за указом генерального прокурора Юрія Луценка справу забрали у департаменту Горбатюка та передали військовій прокуратурі, департамент реорганізували в управління спеціальних розслідувань ГПУ, а Віталія Тарадая керівництво управління СБУ направило у відрядження до зони ООС, де він знаходиться донині. Повертати його назад керівництво силового відомства не вбачає потреби. Прокуратура оголосила підозрюваного у розшук.

Також прокурори та слідчі реорганізованого департаменту звертались до генерального прокурора з вимогою повернути їм справу, наголошуючи, що саме у військовій прокуратурі гальмували розслідування. Справу повернули слідчим управління спецрозслідувань, спочатку частково, згодом - повністю. Втім, групу прокурорів очолив перший заступник головного військового прокурора Анатолія Матіоса - Сергій Долгополов. Саме він тепер здійснюватиме контроль над слідчими.