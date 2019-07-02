Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій

"Це і є реванш! Це - грубе порушення закону і справедливості. Адже очевидним є той факт, що вони останні п'ять років не перебували в Україні", - написав політик на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Як Голова Верховної Ради Парубій звернувся із запитом до Генеральної прокуратури, СБУ та Держприкордонслужби України з вимогою негайно надати відомості про перебування Клюєва і Шарія на території України.

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"Це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їхню реєстрацію. Закон повинен діяти! Шарій і Клюєв повинні бути зняті з реєстрації", - підкреслив глава парламенту.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

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