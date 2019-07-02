Канада поставлятиме в Україну бронетехніку, - Зеленський за підсумками зустрічі з Трюдо

Про це він розповів за підсумками переговорів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "theБабель".

"Ухвалене принципове рішення про можливість поставок оборонного озброєння і новітньої військової техніки", - сказав Зеленський.

Пізніше український президент уточнив, що йдеться про бронетехніку. "Я думаю, ми можемо про це відкрито говорити: ми домовилися про постачання бронетехніки. Ми домовилися, що будемо розвивати домовленості. У нас з'являться угоди, я не можу поки що сказати докладніше, але ми говоримо про те, що в Україні може з'явитися щось, що дасть робочі місця у цій сфері", - додав Зеленський.

Трюдо зі свого боку заявив, що Канада включила Україну в список країн, яким можна поставляти озброєння. "Ми вже бачили інвестиції канадських компаній у завод боєприпасів в Україні. І ми продовжимо працювати з Україною, щоб вона отримала підтримку, якої потребує: як від канадських військових інструкторів, так і в озброєнні", - сказав він. Крім того, прем'єр додав, що Канада планує виділити впродовж шести найближчих років $25 млн на розвиток української демократії.

Читайте також: Запит мають зробити на високоточні ракети і радари, - генерал США Петреус про види озброєнь, які допомогли б Україні відбити агресію РФ