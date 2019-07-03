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03.07.19 08:23

Поліція зняла з розшуку екснардепа Іванющенка (Юру Єнакієвського), - Тракало

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку Юрія Іванющенка, колишнього депутата від Партії регіонів, близького соратника експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Поліція зняла з розшуку екснардепа Іванющенка (Юру Єнакієвського), - Тракало

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Національної поліції Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Тракало, Іванющенка зняли з розшуку з 27 червня 2019 року, оскільки надійшли документи з прокуратури.

"Якщо я не помиляюся, Іванющенко не перебуває у розшуку з 27 червня. Його зняли з розшуку на підставі документів, які надійшли від прокуратури Одеської області. Прокуратура була ініціатором такого розшуку ... Написали, що кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Відповідно, це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукові бази", - заявив Тракало.

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Нагадаємо, прокуратура Одеської області в квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).

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