Поліція зняла з розшуку екснардепа Іванющенка (Юру Єнакієвського), - Тракало

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Національної поліції Ярослав Тракало, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Тракало, Іванющенка зняли з розшуку з 27 червня 2019 року, оскільки надійшли документи з прокуратури.

"Якщо я не помиляюся, Іванющенко не перебуває у розшуку з 27 червня. Його зняли з розшуку на підставі документів, які надійшли від прокуратури Одеської області. Прокуратура була ініціатором такого розшуку ... Написали, що кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Відповідно, це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукові бази", - заявив Тракало.

Читайте також: Розслідування проти екснардепа Іванющенка (Юри Єнакієвського) відновлено, - джерело

Нагадаємо, прокуратура Одеської області в квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, в якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).