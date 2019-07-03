Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, травмовано одного українського воїна, знищено одного і поранено двох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- два рази неподалік від Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Красногорівка - з великокаліберних кулеметів;
- околиці Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 6 разів:
- п'ять разів поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- неподалік від Болотного - з мінометів калібру 82 мм;
"В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки 2 липня один окупант був знищений і двоє поранені.
З початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.