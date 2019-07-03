У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура

У банках Швейцарії заблокували 60 млн франків, які, ймовірно, вивело з України колишнє керівництво "Нафтогазу" у справі про "вишки Бойка". Про це поінформувала федеральна прокуратура в Берні, повідомила 2 липня "Німецька хвиля", передає Цензор.НЕТ.

Прокуратура Швейцарії має двох підозрюваних, громадян України. Одного з них підозрюють у відмиванні грошей, другого - в співучасті у відмиванні.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія співпрацює зі швейцарськими слідчими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ

"Дякуємо швейцарським правоохоронцям і максимально сприяємо розслідуванню - винні в угодах мають бути покарані, а гроші - повернуті українським громадянам", - підкреслив він.