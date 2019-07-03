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03.07.19 08:51

У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура

У справі про закупівлю колишніми чиновниками "Нафтогазу" бурових установок федеральна прокуратура Швейцарії підозрює у відмиванні грошей двох громадян України.

У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про "вишки Бойка", - прокуратура

У банках Швейцарії заблокували 60 млн франків, які, ймовірно, вивело з України колишнє керівництво "Нафтогазу" у справі про "вишки Бойка". Про це поінформувала федеральна прокуратура в Берні, повідомила 2 липня "Німецька хвиля", передає Цензор.НЕТ.

Прокуратура Швейцарії має двох підозрюваних, громадян України. Одного з них підозрюють у відмиванні грошей, другого - в співучасті у відмиванні.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія співпрацює зі швейцарськими слідчими.

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"Дякуємо швейцарським правоохоронцям і максимально сприяємо розслідуванню - винні в угодах мають бути покарані, а гроші - повернуті українським громадянам", - підкреслив він.

У банках Швейцарії заблокували виведені з України 60 млн франків у справі про вишки Бойка, - прокуратура 01

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