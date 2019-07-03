Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.07.19 09:13

Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запрошує іноземних інвесторів восени на форум у Маріуполі, де обговорюватмуться питання відновлення Донбасу.

Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на Конференції з питань реформ в Україні у вівторок у Торонто.

"За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу необхідно понад EUR10 млрд. Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо закордонних інвесторів, які зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягти прогресу у врегулюванні ситуації в Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом, - Зеленський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100