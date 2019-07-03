Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на Конференції з питань реформ в Україні у вівторок у Торонто.

"За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу необхідно понад EUR10 млрд. Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо закордонних інвесторів, які зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягти прогресу у врегулюванні ситуації в Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може досягти прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі тільки політико-дипломатичним шляхом, - Зеленський