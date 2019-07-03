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03.07.19 09:52

Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим

Президент України Володимир Зеленський запросив білоруського колегу Олександра Лукашенка на II Форум регіонів у Житомирі.

Зеленський запросив Лукашенка в Житомир, - посол України Кизим

Про це заявив 2 липня БЕЛТА посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає Цензор.НЕТ.

"Підготовка йде планово. У всякому разі, наші лідери про це знають, вони в курсі справи. Були зроблені відповідні кроки щодо формалізації", - сказав Кизим.

Він уточнив, що Зеленський направив офіційне запрошення Лукашенка. "Я думаю, що запрошення буде прийнято. З самого початку була ідея, що це має відбуватися під патронатом керівників двох держав", - зазначив посол.

Кизим додав, що наприкінці квітня відбулося засідання білорусько-української робочої групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва, і зараз сторони виходять на підготовку конкретного плану проведення форуму.

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