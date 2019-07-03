Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на Конференції з питань реформ в Україні в Торонто у вівторок.

"Українці втомилися чекати і вони не вимагають неможливого. Вони хочуть абсолютно земних речей: некорумпованої влади, незалежного суду, зручного ведення бізнесу, сильної економіки, хорошої інфраструктури, безпеки і комфорту. Це саме те, чому українці і вибрали шлях в Європу. І ми продовжимо цей шлях, і цей вибір я завжди захищатиму", - сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що Україна продовжить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для відновлення Донбасу необхідно понад 10 млрд євро, - Зеленський

"І будемо наближати українську армію до стандартів НАТО, а Україну - до НАТО", - підкреслив він.