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03.07.19 09:47

Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Україна буде йти в Європу і прагнути до європейських стандартів, наближатиме себе і свою армію до НАТО і стандартів альянсу.

Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на Конференції з питань реформ в Україні в Торонто у вівторок.

"Українці втомилися чекати і вони не вимагають неможливого. Вони хочуть абсолютно земних речей: некорумпованої влади, незалежного суду, зручного ведення бізнесу, сильної економіки, хорошої інфраструктури, безпеки і комфорту. Це саме те, чому українці і вибрали шлях в Європу. І ми продовжимо цей шлях, і цей вибір я завжди захищатиму", - сказав Зеленський.

Зеленський зауважив, що Україна продовжить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

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"І будемо наближати українську армію до стандартів НАТО, а Україну - до НАТО", - підкреслив він.

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