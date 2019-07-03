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03.07.19 09:56

Податкова міліція Чернігівської області домоглася відшкодування до бюджету 3,2 млн грн несплачених податків

Завдяки діям співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури одне з місцевих виробничих підприємств відшкодувала до бюджету 3,2 млн грн несплачених податків.

Податкова міліція Чернігівської області домоглася відшкодування до бюджету 3,2 млн грн несплачених податків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор підприємства - фігуранта в період з січень 2017 по червень 2018 року під час нарахування та виплати заробітної плати, замість сплати в бюджет єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, направив ці кошти на потреби підприємства, які безпосередньо не пов'язані з виробничою діяльністю.

З огляду на те, що завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі, судом буде вирішено питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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