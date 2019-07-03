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03.07.19 10:48

"Прекрасна зустріч. Чітке прагнення миру на Донбасі", - Волкер про переговори із Зеленським

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер позитивно оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Канаді.

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Про це спецпредставник США з питань України повідомив у себе в Twitter,  інформує Цензор.НЕТ.

"Прекрасна зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Чітке прагнення миру на Донбасі, проте Росія своєю чергою має виконати свої зобов'язання", - зазначив Волкер.

За його словами, на зустрічі Зеленський запевнив у своїй твердій прихильності з питань реформування України, яку США "повністю підтримує".

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Канаді. де у нього відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжбетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Також він узяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору.

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