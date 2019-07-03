Україна чекає делегацію МВФ для досягнення домовленостей за новою програмою, - НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку з посиланням на підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави НБУ Якова Смолія з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном у ході візиту української делегації в Торонто (Канада), передає Цензор.НЕТ.

"Попереду - переговори з МВФ вже щодо нової програми співпраці. Чекаємо на делегацію МВФ у Києві з метою досягнення робочої домовленості щодо нової програми - після формування нового уряду", - йдеться в повідомленні.

Також серед ключових підсумків зустрічі - заява української влади про наміри продовжувати співпрацю з МВФ і вже з новим парламентом втілювати структурні реформи, закладені в поточну програму співпраці. Зокрема, реформи енергетичної сфери та ринку землі.

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"Запорука стійкого економічного розвитку країни - незалежність та ефективність її центрального банку. Під час зустрічі з МВФ Президент України наголосив, що гарантує незалежність Національного банку України", - наголошується в повідомленні.