На сайті Міноборони була викладена документація, яка підходила тільки для виробника бронежилетів ТЕМП-3000, - Молодан про справу щодо закупівель майна для ЗСУ

Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт з безпеки, екіпірування і спорядження, співробітник Міністерства оборони Ігор Молодан, передає Цензор.НЕТ.

"Передісторія подій, пов'язаних із кримінальними справами, обшуками розробників МОУ та виробників. Восени 2018 року на базі 95 бригади ПДВ завершилися військово-дослідні випробування трьох різних моделей бронежилетів. У порівняльному тесті брали участь нові моделі модульних бронежилетів від: 1. Темп-3000 2. Харківський завод засобів індивідуального захисту 3. МАТЕ і Балістіка. Всі моделі по 25 комплектів випробовувалися послідовно в одному підрозділі упродовж 3 місяців (1 місяць - 1 модель). Зазначу, що виробники вклали колосальну кількість праці та грошових ресурсів", - зазначив експерт.

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"Два альтернативні виробники, які до цього не брали участі в поставках для ЗСУ, повірили військовим в особі керівника ГУРСМО ЗСУ. Повірив і я ... тому підійшов до питання випробувань гранично відповідально. Випробування проводилися і завершилися своєчасно, військовими були надані всі акти і протоколи випробувань. Наприкінці було проведено анкетування та опитування, яке в повному обсязі надано на відео без корекції (вибачте за якість звуку. Мій голос за кадром). За словами самих військових і в їхніх анкетах переконливу перемогу здобулахарківська модель модульного загальновійськового бронежилета! На другому місці - МАТЕ і Балістика. На третьому - Темп-3000", - нагадав Молодан.

"Незважаючи на аргументи десантників, а так само спільну роботу з розробниками щодо поліпшення виробу на базі харківської моделі, Головним управлінням розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України навесні цього року на сайті МОУ була викладена технічна документація, яка підходила тільки одному виробникові - ТЕМП 3000. Попередньо, до публікації на сайті ТУ, начальник ГУРСМО ЗСУ відсторонив від роботи всіх фігурантів цих розробок!!! П'ять ключових керівників речового управління були переведені в інші силові структури або звільнені, двоє - припинили роботу над технічною документацією", - підкреслив Молодан.

Моє інтерв'ю і публікації на Цензор.НЕТ щодо речового майна ЗСУ в хронологічному порядку.

22 01 2017 Проблеми речового забезпечення ЗСУ. Інтерв'ю Ігоря Молодана.

20.03.17 Як виробники бронеплит грають життями бійців.

26.03.17 Бронезахист без захисту або "російська рулетка" в українських бронежилетах.

02.04.2017 Випробування продукції як необхідна процедура в розвитку будь-якого виробника.

09.04.2017 Бізнес на крові за гроші платників податків і нічого особистого.

29.06.2017 Рапорт міністру оборони України щодо випробувань військового майна.

03.07.2017 Безпрецедентна експедиція українських військових у пустелю Сахара.

06.07.2017 Як і де випробовується вітчизняна продукція військового, туристичного та медичного призначення.

21.09.2017 Українські військові тестують польову форму і взуття в тайзі.

16.10.2017 Солдат майбутнього, або чому ми оснащуємо солдатів минулого.

07.02.2018 Резервісти ЗХСУ випробовують багатошаровий польовий зимовий комплект ЗСУ в умовах високогірних Альп.

27.02.2018 Чому українські силовики не задоволені новим обмундируванням і екіпіруванням, а розробники продовжують "винаходити велосипед" за бюджетні гроші?

05.06.2019 Низька якість речового майна в армії - прямий наслідок поганого планування і неефективних реформ.

26 червня, "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.