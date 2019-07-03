Якщо не буде чіткої позиції Зеленського щодо Медведчука і соратників Януковича, то я буду розуміти, що це держзрада, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Gazeta.ua", так в ефірі телеканалу "24" лідер "Самопомочі" Андрій Садовий прокоментував останні події щодо купівлі соратником Медведчука чергового новинного телеканалу і судових рішень, які дозволили балотуватися в народні депутати одіозним Онищенку та Клюєву.

"Завжди судова гілка влади чітко тримала орієнтир на позицію президента. Якщо президент тихенько кивав "можна", вони починають робити те, що хочуть. Те саме – СБУ. Це фактично дієвий орган президента, який приймає непопулярні рішення. А сьогодні вони стоять збоку і спостерігають", - сказав політик.

На його переконання, на ці питання негайно має дати чітку відповіді президент.

"Такий запит українського суспільства сьогодні. Якщо Росія напала на Україну, а ми російській агентурі дозволяємо нормально себе тут почувати, скуповати канали і йти в парламент – це недопустимо! Це імпотенція.

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Тому новий президент має або показати свою силу – що він є президентом і зупиняє це безчинство. Або якщо він мовчить, то ми розуміємо, що це є погоджений план захоплення України", - наголосив Садовий.