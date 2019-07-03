Суд блокує розслідування монопольної схеми пропуску в Одеський порт, дозволяючи приватній фірмі брати $17 з кожної фури, - держуповноважена АМКУ Загребельська

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, компанія "Євротермінал" фактично має у власності монопольний шлагбаум при в'їзді в Одеський порт - тобто, ні один вантажний транспортний засіб не може туди потрапити, не сплативши за в'їзд у державний порт 17 доларів приватної компанії.

"Внаслідок рішення Одеської міськради транспортну схему було побудовано так, що заїзд у порт через будь-який інший транспортний шлях буде порушенням Правил дорожнього руху, тому що встановлено знаки заборони на в’їзд вантажівок. За таких умов "Євротермінал" отримав монопольне право на пропуск вантажівок в Одеський порт через свою територію і на тих умовах, що він встановлює та змінює одноосібно", - зазначає Загребельського.

Читайте також: Одеський порт знову намагається віддати в оренду державні буксири невідомому ПП

У 2017 році, додає вона, компанію визнали монополістом, який зловживає правом збору плати за в'їзд - її оштрафували і зобов'язали припинити порушення. Однак "Євротермінал" не став виконувати постанову суду і АМКУ відкрив нову справу.

"У 2019 році ми відкрили нову справу проти компанії "Євротермінал", тому що порушення не припинено – і компанія продовжувала стягувати ці 17 доларів за в’їзд. Але ТОВ "Євротермінал" оскаржило в суді наше розпорядження про початок справи – і суд фактично зупинив наше розслідування", - пояснює Загребельська.

Повний текст інтерв'ю з Агією Загребельською читайте тут.