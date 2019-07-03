"Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

Парубій зазначив, що Клюєв причетний до розгону і побиття протестувальників на Майдані в 2013-2014 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - заявив спікер парламенту.

Він офіційно звернувся до українських правоохоронних органів: в Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України і Державну прикордонну службу з проханням надати докази проживання Клюєва і Шарія на території України протягом останніх п'яти років і відомості про перетин ними державного кордону України.

"Шарій і Клюєв повинні бути зняті з реєстрації ... Реванш не пройде", - сказав Парубій.

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Він висловив надію, що правоохоронні органи мають надати відповідну інформацію не протягом декількох днів, а протягом кількох годин.

"Сподіваюся, що питання поставлені. Тому що ті відписки, які давали державні органи влади, і привели і до рішення суду, і до рішення ЦВК. Я поставив питання так, що не може бути двоякого трактування", - підкреслив він, пише Інтерфакс -Україна.

"Щодо Кузьміна. Чи є у ДПС відомості про проживання протягом останніх п'яти років на території України Кузьміна Рената. Звертаюся до ГПУ: чи є у неї відомості про проживання упродовж останніх 5 років на території України Кузьміна Рената? Звертаюся до СБУ з'ясувати, коли і за яких обставин громадянин України Кузьмін відбув за межі державного кордону України, після відбуття за межі державного кордону України зафіксовано повернення Кузьміна через державний кордон на територію України, чи є у СБУ відомості про проживання протягом останніх 5 років на території України Кузьміна?" - озвучив Парубій питання на пленарному засіданні парламенту в середу.

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"Звертаюся до Центральної виборчої комісії: негайно, отримавши нововиявлені факти, переглянути своє рішення і скасувати рішення про реєстрацію одіозних осіб", - заявив Парубій.

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.