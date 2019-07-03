"Я не можу розповідати що-небудь про це": Прем'єр Нідерландів Рютте обговорив із Путіним MH17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я говорив із президентом Путіним про MH17. Для Нідерландів і для багатьох інших країн світу це все ще незагойна рана. Так що, якщо у мене буде можливість обговорювати це з російським президентом, я так робитиму. Ми говорили про це, і я продовжу робити це за зручної нагоди", - цитує слова прем'єра нідерландська телерадіокомпанія RTL.

При цьому прем'єр не став розкривати деталі розмови з Путіним. "Я не можу розповідати що-небудь про це. Дискусії маютьносити конфіденційний характер, зокрема й через вкрай високу педантичність питання. І дуже важливо, щоб я користувався кожною можливістю поговорити з російським керівництвом про MH17", - зазначив Рютте.

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Він також відмовився поділитися інформацією про реакцію Путіна. "Я не можу говорити, яка відповідна реакція у мого партнера по розмові, через дотримання конфіденційності та через те, що було б неправильно, якби я говорив від імені мого партнера по розмові", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб. 19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів назвала імена підозрюваних у причетності до краху МН17: Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко.