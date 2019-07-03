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03.07.19 12:01

У команди Зеленського кадровий голод, ми це чітко бачимо з того, як вони ведуть рекрутинг, - Олексій Гриценко

Один із лідерів Автомайдану, кандидат у народні депутати по мажоритарному округу №212 Олексій Гриценко вважає, що по тому, як зараз команда президента всюди шукає потенційних людей на районні адміністрації, на обласні адміністрації, як вони ведуть цей рекрутинг, очевидно, що вони відчувають "кадровий голод".

У команди Зеленського кадровий голод, ми це чітко бачимо з того, як вони ведуть рекрутинг, - Олексій Гриценко

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Зараз у країні дуже складна геополітична ситуація, війна. І, з огляду на те, що досить багато молодих кадрів без досвіду державної служби прийшло до влади, і що парламент буде такий же, - відповідно в майбутньому необхідні люди, які мають цей досвід і зможуть застерегти від якихось неправильних кроків. Тому в моєму розумінні цей ролик - актуальний. Хтось може на нього ображатися, але він досить тверезий і показує, що треба прислухатися і мати в собі мужність визнавати помилки і прислухатися до порад тих, хто знає, що треба робити", - прокоментував Олексій "шаховий" ролик свого батька, в якому є людина, схожа на президента України і людина, схожа на президента Росії.

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Відповідаючи на запитання, що на місці команди Зеленського цей ролик можна вважати як оголошення війни, тому що президент там зображений в дещо комічному образі, в той час, як Анатолій Гриценко представлений як людина, яка підставляє плече, Олексій відповів, що він сподівається на тверезість оцінки командою президента.

"Я дуже сподіваюся на тверезість оцінки командою президента, і що це буде сприйнято як, навпаки, бажання підставити плече в складний момент, коли у них, ми це чітко бачимо, - кадровий голод. По тому, як зараз скрізь шукають потенційних людей на районні адміністрації, на обласні адміністрації, як вони ведуть цей рекрутинг, - це очевидно. і питання в тому, наскільки вони не витають у хмарах і можуть реально дивитися на всю цю ситуацію, оцінювати, мати зворотний зв'язок і готовність співпрацювати з тими, хто готовий підставляти плече", - уклав Гриценко.

Повний текст інтерв'ю з Олексієм Гриценком читайте ТУТ.

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