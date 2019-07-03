"Мушу вас розчарувати": Парубій відповів опоблоківцю Долженкову, що буде із законами про мову і декомунізацію

Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій у відповідь на заяву народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мушу вас розчарувати: не буде скасовано ні закон про мову, ні декомунізацію, ні українську церкву. І вам не вдасться цього зробити ніяким чином", - зазначив спікер.

Перед цим Долженков заявив, що влада нібито не зробили нічого для поліпшення добробуту людей, а натомість запропонували закони про примусову українізацію і втручання в церковні справи.

"Опозиційний блок" наполягає на тому, щоб скасувати ці ганебні закони про декомунізацію, про примусову українізацію, а також ті закони, які передбачають втручання держави в релігійні справи", - сказав Долженков.

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Нагадаємо, що 9 квітня 2015 року Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) режимів, а також їх символіки в Україні. Заборона передбачена законом "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) режимів і заборони пропаганди їх символіки".

20 грудня 2018 року, Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує УПЦ (МП) вказати в назві приналежність до РПЦ. Проєкт закону про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій за основу і в цілому підтримали 240 народних депутатів.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалено 25 квітня 2019 року.