Правоохоронці затримають Клюєва, щойно він перетне кордон України, - МВС

"Якщо він перетне кордон, він відразу буде затриманий нашими правоохоронними органами", - сказав радник міністра внутрішніх справ - глава координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В Україні Клюєв підозрюється в заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах. Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування щодо нього. На 26 червня він викликаний на допит як підозрюваний. За інформацією СБУ, зараз Клюєв живе в РФ.

Читайте також: ЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Клюєва і Шарія в Україні, - глава Касаційного адміністративного суду Смокович

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.