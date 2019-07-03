"Силою змусили зняти брендований одяг, переслідували вулицями і погрожували розправою", - у Львові невідомі напали на волонтерів партії "Голос". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вчора близько 20:00 години біля зупинки "Шувар" на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках "Голосу": лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою", - йдеться в заяві.

"Наші опоненти ніяк не можуть заспокоїтись, що молоді та прогресивні українські сили набирають обертів. Проте нас не залякати, ми продовжуємо наш шлях до змін", — говорить Наталя Піпа, кандидат по мажоритарному округу №115 від партії "Голос".

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А вночі на львівський Коворкінг Змін партії "Голос" стався напад. "Зіпсували оформлення нашого місця зустрічей із волонтерами на вул. Друкарській. Віддерли та обмалювали літери з щита та зламали емблему "Голосу". Також намагались відчепити банер", — сказала Анна Филистин, координаторка коворкінгу у Львові.

На камерах відеоспостереження видно, як троє молодиків зі спорядженням цілеспрямовано прийшли розтрощити місце зустрічі волонтерів.

"Ми впевнені, це брудна передвиборча провокація. Звичайні чорні методи, якими вже 28 років стара політика намагається розправитись зі своїми опонентами. Це вже не перший випад з боку наших недругів", — сказала Олена Ведмідь, координатор мережі коворкінгів "Голосу".

Посольство США в Україні, в свою чергу, висловило стурбованість у зв'язку з недавніми нападами на волонтерів, які беруть участь у передвиборчій кампанії до Верховної Ради.

"Кандидати в депутати і волонтери заслуговують мати можливість вести законну і мирну кампанію, не боячись нападу або переслідування. Ми стурбовані недавніми новинами про напади і вандалізм, спрямовані проти різних людей і груп, які беруть участь у демократичному процесі України", - йдеться в повідомленні американського посольства.

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