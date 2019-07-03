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03.07.19 15:28

Смерть активіста партії Гриценка Комарницького: суд заарештував підозрюваного поліцейського без права внесення застави

Суд заарештував вінницького поліцейського, підозрюваного в перевищенні службових повноважень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Смерть активіста партії Гриценка Комарницького: суд заарештував підозрюваного поліцейського без права внесення застави

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За сприяння співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які входять до складу групи, що займається розслідуванням, правоохоронці подали апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. Сьогодні Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження.

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Нагадаємо, співробітник поліції підозрюють у перевищенні службових повноважень. У червні у Вінниці він вступив у конфлікт з активістом партії Гриценка Олександром Комарницьким. Чоловік дістав численні переломи черепа і був у реанімації без ознак свідомості. 23 червня чоловік помер в лікарні.

Згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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