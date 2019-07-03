Вишинський ще рік тому був упевнений, що не буде засуджений українським судом, - Решетилова

Про це на своїй Facebook-сторінці пише журналістка і волонтерка Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ

"Рік тому Кирило Вишинський, директор РИА Новости Украина, обвинувачений у державній зраді, відмовився писати заяву на обмін. Ще раз. Кирило Вишинський відмовився від обміну на українських політв‘язнів і заручників, яких утримує Росія. Тобто він не входить до списків на обмін. І хоч за нього в Росії дуже хвилюється Москалькова і його колеги-пропагандисти, нам нічого не відомо про перемовини щодо його звільнення", - йдеться в пості.

Формально причиною відмови Вишинський назвав власність, якою він володіє в Україні і не хоче втрачати.

"Неформально, нам здається, Вишинський впевнений, що не буде засуджений українським судом. І ця впевненість у нього з'явилася, підкреслюю, не сьогодні, а рік тому", - пише Решетилова.

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"Адвокат Вишинського Андрій Доманський намагається розбити лінію обвинувачення, акцентуючи на процесуальних порушеннях, які справді були допущені під час обшуку і затримання. Проте ці порушення не можуть відмінити того факту, що Вишинський має подвійне громадянство, прямий трудовий договір з "Раша Тудей" (пропагандистським російським каналом, підсанкційним, наприклад, в Британії) і численні державні нагороди РФ. У матеріалах справи є матеріали НСРД, які також свідчать про роботу Вишинського на Кремль. Сьогодні о 17:00 в Подільському суді Києва чергове засідання у справі Вишинського. Буде розглядатися продовження запобіжного заходу. Враховуючи останні тенденції, не виключено, що суд його випустить", - зазначає журналістка.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ.

7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".