"Слуга народу" знає про громадянство РФ 99-го номера списку Соколова й ухвалить остаточне рішення щодо нього на з'їзді, - Разумков

Про це заявив голова політсили Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Він також підтвердив інформацію про російське громадянство одного з кандидатів у депутати, номера 99 у списку "Слуги народу", Михайла Соколова.

"Те, що ця проблема є, ми знаємо і цим займаємося. Там все не так однозначно... Остаточне рішення щодо Соколова буде прийнято на з'їзді партії "Слуга народу". Очищення списку буде проводити з'їзд", — заявив Разумков.

Він додав, що це буде "третій етап з'їзду, де будуть затверджені результати постпраймеріз".

Раніше журналіст Сергій Іванов повідомив, що у виборчому списку "Слуги народу" балотується громадянин Росії, виконавчий партнер російської лобістської компанії Kesarev Consulting Михайло Соколов.

До цього інформацію про російське громадянство Соколова раніше оприлюднив одеський активіст Сергій Стерненко.

Сам Соколов визнав, що отримав український паспорт у 2017 році і зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.

Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком здійснює перевірку Куницького.

Партія "Слуга народу" також заявила, що здійснює перевірку цього кандидата.