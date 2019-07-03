"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC Україна".

"Зеленський приїхав у Торонто зокрема і для того, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався в здатності актора, що грав роль Президента в телесеріалі, виконувати цю роботу в реальному житті", - пише видання.

Як зазначає видання, світова спільнота очікує, що Зеленський продовжить впроваджувати реформи, які почав його попередник Петро Порошенко.

Про це на конференції з підтримки реформ в Україні в Торонто говорив і спецпредставник США Курт Волкер. Він зазначив, що для розвитку економіки України потрібні інвестиції, а цьому перешкоджає слабка судова система, яка не додає інвесторам упевненості в захисті їхніх вкладень.

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"Але при цьому США впевнені, що Зеленський зможе досягти прискорення реформ в Україні", - вважає газета.

Видання також зазначає, що те, що Канаду новий Президент відвідав більш ніж за місяць до свого першого візиту в США, не є випадковістю.

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"Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що це свідчить про значущість, яку Зеленський надає відносинам між двома країнами, які розвивалися впродовж останніх 28 років", - зазначає National Post.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Канаді, де у нього відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжбєтою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Також він взяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору.