Комітет ВР рекомендував парламенту прийняти закон про хімічну кастрацію педофілів, - Найєм

Про це повідомив у Facebook член комітету, народний депутат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ. "У нас невелика #перемога", - прокоментував він рішення.

За слова Найєма, розгляд законопроекту став можливим зокрема завдяки петиції, яка зібрала понад 30 тисяч підписів.

"Дякую всім за підтримку. Тепер залишилося дочекатися рішення в залі", - підсумував депутат.

Законопроект №6607 передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.

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Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації. Вона передбачає введення в організм препаратів, які впродовж певного часу знижують статевий потяг. Ця процедура може бути тільки добровільною.

Законопроект №6607 був зареєстрований у Верховній Раді 2 роки тому. Відтоді він проходить доопрацювання.

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