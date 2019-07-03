Новий енергоринок працює без технічних проблем, - Кушнірук

Новий ринок електроенергії працює без технічних проблем. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі журналісту, повідомляє Главком.

"З 1 липня ринок запрацював. Закон вступив у силу в частині того, що зараз вже можна безпосередньо укладати угоди між виробниками електроенергії і споживачами. Вони можуть укладати угоди безпосередньо, купувати через систему аукціонів, наприклад, якщо продає електроенергію "Енергоатом" або гідроелектростанція. Можуть укладатися угоди, коли є компанія, яка займається трейдерством. Ринок запрацював, і колапсу точно не сталося. У його функціонуванні немає жодних проблем технічних", - заявив Кушнірук.

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Експерт зазначив, що жодна система не працює з першого дня запуску в ідеальному режимі, тому в разі виникнення проблем їх вирішуватимуть у робочому порядку. А також зазначив, що тарифи на електроенергію для населення після запуску ринку не змінилися, і залишаться незмінними до кінця 2020 року, оскільки уряд задіяв компенсаторний механізм.

"Для населення нічого з 1 липня не змінилося. Вони споживатимуть електроенергію, причому як за нічним, так і за денним тарифом", - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, 1 липня введено новий ринок електроенергії, згідно з ухваленим у 2017 році Верховною Радою законом України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Запуск нового ринку електроенергії - це зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро цього року.