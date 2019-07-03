Житель Запоріжжя з ревнощів підпалив свою співмешканку: дівчина дістала 90% опіків тіла

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.
У поліції зазначили, що 2 липня близько 21:05 у Хортицький райвідділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлено жінку 1997 р.н. у важкому стані - вона дістала 90 відсотків опіків тулуба, голови і кінцівок.
Слідчі встановили, що дівчину підпалив 29-річний чоловік. За попередньою інформацією, причиною трагедії став побутовий конфлікт через ревнощі.
Прогнози медиків щодо постраждалої невтішні. Її палій також дістав опіки рук. Загрози для його життя і здоров'я немає.
Раніше не судимого зловмисника затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 КК України (замах на злочин), п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).