Делегація ПАРЄ достроково завершує роботу в Україні і залишає країну

Делегація ПАРЄ перебувала в Києві 2 і 3 липня. Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ.

"У листі від 2 липня 2019 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив президенту ПАРЄ Ліліані Морі Паск'є, що Верховна Рада відкликала своє запрошення спостерігати за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року. В результаті цього рішення передвиборча делегація вирішила достроково припинити свою діяльність" , - сказано в повідомленні.

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У ПАРЄ зазначили, що до прийняття цього рішення члени делегації встигли зустрітися з лідерами і представниками низки партій, представниками громадянського суспільства, ЗМІ та дипломатами.

"Інші зустрічі були скасовані", - повідомили в ПАРЄ.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.