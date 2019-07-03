Обвинувачений у державній зраді перекладач Гройсмана Єжов вийшов з-під варти під цілодобовий домашній арешт

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомив його адвокат Валентин Рибін.

"Суд задовольнив наше клопотання і сьогодні змінив запобіжний захід Єжову на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що захист клопотав про зміну запобіжного заходу, зокрема і на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, який визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно у вигляді арешту.

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Нагадаємо, 20 грудня працівники Служби безпеки України затримали чиновника секретаріату Кабміна, якого підозрюють у співпраці із спецслужбами Росії. На своїй посаді Єжов фактично працював перекладачем Прем'єр-міністра Гройсмана під час закордонних відряджень та міжнародних зустрічей. Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Ним виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов.

Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (що втекли до Росії) і російських ГРУшників.