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03.07.19 19:10

До Львова з Дніпра авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців, троє у важкому стані

3 липня до Львова з Дніпра прибув борт із 12 пораненими військовослужбовцями.

До Львова з Дніпра авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців, троє у важкому стані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнями на Радіо Свобода.

Всі бійці отримали медичну допомогу в госпіталі в Дніпрі. З нинішнього дня вони продовжать лікування і реабілітацію у військовому госпіталі у Львові. Всі вони дістали бойові травми в зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомили в Міноборони, у бійців поранення різного ступеня, троє - у важкому стані в реанімації. Військові медики після огляду кожного визначать подальше лікування.

При пропускному пункті військового госпіталю працює "Волонтерська сотня". Тут можна дізнатися, чого саме потребують поранені бійці. Зараз є потреба в негазованій воді, засобах гігієни, фруктах.

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