Речниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді прес-служби ГПУ виданню theБабель, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час допиту Мендель відмовилася свідчити, вказати джерело оприлюднених даних, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим питання не стосувалися особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднювати офіційну позицію глави держави", — повідомили в ГПУ.
Оскільки Мендель відповідати відмовилася, ГПУ направила запит в Офіс президента. Апарат ОП просять уточнити: висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, і звідки в неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріл цивільних об'єктів на сході України".
6 червня в прямому ефірі телеканалу "1+1" у ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, що трапляються випадки, коли українські військові на Донбасі, відповідаючи на провокації терористів, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.
"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садка, будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації", — сказала вона.
Генеральна прокуратура з 2014 року розслідує кілька кримінальних справ у зв'язку з агресією Росії. Справи кваліфіковані за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 344 (втручання в діяльність посадової особи), ч. 2 ст. 372 (притягнення невинного до кримінальноївідповідальності), ч. 2 ст. 375 (винесення суддями неправомірного вироку), ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни), ч. 1 ст. 442 (геноцид) КК України.
У Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добробатів, які брали участь в АТО й ООС, і вже заочно звинуватили близько 70 українських військовослужбовців за нібито обстріл об'єктів цивільної інфраструктури. Українська сторона спростувала ці звинувачення і подала матеріали в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.
У ГПУ зазначили, що на цьому фоні заяви Мендель про обстріл бійцями ВСУ житлових будинків можуть використовуватися Росією в інформаційній війні проти України.
Юлію Мендель намагалися допитати двічі — військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.