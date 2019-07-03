"Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТВ заявила секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

Вона зазначила, що той факт, що суд лише зобов’язав комісію повторно розглянути документи, все одно не залишив вибору ЦВК.

"Дійсно, так і написано в рішенні суду, але на практиці це виглядає так — вас прив’язали до стільця і кажуть: ну ми ж вас не зобов’язуємо, не тримаємо, можете йти. Це просто нонсенс, тому що всі ті докази, які ми по крихтах збирали у всіх державних органах щодо цих двох осіб, вони були представлені в суді (але визнані судом недостатніми — ред.)", — сказала Бернацька.

Читайте також: ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова

Секретарка ЦВК зазначила, що в разі надходження нових доказів від правоохоронців комісія може скасувати реєстрацію Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

"В подальшому зараз ЦВК продовжує розгляд цих питань. І дякуємо за цей резонанс, який створили, що зараз, можливо, ті органи, що мають виконувати свою роботу, нарешті зможуть надати нам належні докази, що все ж таки ці особи не перебували (в Україні — ред.)", — заявила вона.

Водночас Бернацька наголосила, що дуже важливо, аби ці докази були новими, тобто не тими, які раніше Верховний суд визнав недостатніми.

Також читайте: Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича. ДОКУМЕНТ

"Після того, як ми отримаємо документи з цього питання. ми будемо приймати рішення з цього питання знов", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що ввечері 2 липня в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція після рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи соратника Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Анатолія Шарія.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п'ятого президента України Петра Порошенка.

Пізніше також стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію про Клюєва, Кузьміна і Шарія.

3 червня Андрій Парубій закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання на території України впродовж останніх 5 років адвоката, першого заступника генпрокурора (2010-2013) Рената Кузьміна, ексглави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія. Крім цього Парубій закликав Центральну виборчу комісію переглянути свої рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами в народні депутати України.