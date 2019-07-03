Закликаю Авакова і Баканова дати всю необхідну інформацію, - Богдан прокоментував реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами

Про це Андрій Богдан заявив із Торонто в коментарі для ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Богдан заявив, що рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в депутати було прийнято ЦВК, яка "створена й управляється з Верховної Ради паном Парубієм, і паном Порошенком".

Він вказав, що це було зроблено на підставі рішення суддів Верховного суду, які були призначені на посади попереднім президентом.

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Крім того, Богдан звинуватив Порошенка в організації протесту проти реєстрації Клюєва кандидатом у президенти. За його словами, таким чином п'ятий глава держави намагається відволікти увагу від аудиту своєї діяльності.

"Ексміністра економіки пана Порошенка і експершого віцепрем'єр-міністра з питань економіки пана Клюєва об'єднують роки спільної роботи в уряді, тому вважаємо, що всі вимоги мітингувальників слід направити до керівництва однієї політичної партії, яка зацікавлена ​​в дестабілізації ситуації в Україні", - зазначив глава Офісу президента.

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Богдан підкреслив, що на сьогодні відбувається "активізація аудиту діяльності пана Порошенка і його оточення з приводу розкрадання бюджетних коштів, привласнення державного майна, ухвалення незаконних рішень і розпоряджень".

"І метою проведення відповідних мітингів є відволікання уваги від цих розслідувань", - вважає він.

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Богдан закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і в.о. глави СБУ Івана Баканова дати всю необхідну інформацію для ухвалення законних рішень, пов'язаних із реєстрацією тих чи інших кандидатів на виборах, а також щоб відповідні органи дали оцінку застосуванню сили проти журналістів і закликів до повалення влади, які звучали на мітингу в центрі Києва 2 липня.

Напередодні на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція проти того, що Верховний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача, соратника Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Шарія кандидатами в народні депутати.

Команда очолюваної Петром Порошенком партії "Європейська Солідарність" заявила про те, що приєднується до акції протесту.