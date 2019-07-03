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03.07.19 20:49

Від початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Водяне - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч з Опитним - зі стрілецької зброї;

околицю Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

три рази поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП і зенітної установки;

в районі населеного пункту Південне - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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