Від початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту Водяне - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поруч з Опитним - зі стрілецької зброї;
околицю Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
три рази поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї;
двічі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП і зенітної установки;
в районі населеного пункту Південне - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".