Жінка зібрала в зоні ЧАЕС 14 кг чорниці і збиралася продати її на ринку, - Нацполіція. ФОТО

Порушницю затримали в с. Вільча Поліського району Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції.

"14 кг лісових ягід затримана збиралася винести за межі радіоактивно-забрудненої зони без відповідного контролю та дозиметричного документа. Щоб зібрати чорницю і потім продати її, жінка приїхала аж із Рівненської області. Її спіймали на гарячому", - сказано в повідомленні поліції.

На збиральницю склали адмінпротокол за порушення вимог режиму радіаційної безпеки.

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Крім того, поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (порушення вимог радіаційної безпеки). У цьому випадку жінці загрожуватиме штраф к сумі від 850 до 1380 гривень, обмеження свободи на термін від 1 до 3 років або позбавлення волі на такий самий строк.



