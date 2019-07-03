МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг"

Науковим поглядом на обсценну лексику в.о. міністра поділилася на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. За її словами, існує чимало аргументів "за" ненормативні висловлювання.

"Влучно і точно застосована лайка, що описує наше ставлення до ситуації, і не спрямована образити співрозмовника, корисна для здоров’я. Дослідження показують, що саме така лайка і застосовується в побуті найчастіше. Вона призводить до нейтральних чи позитивних наслідків", - написала Супрун.

За словами глави МОЗ, якщо ми реагуємо лайкою нема на людину, а на неприємну ситуацію, мозок виділяє ендорфіни.

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"Ці нейромедіатори беруть участь в знеболенні чи задоволенні. Слова на "б" чи "с" не замінять якісної анестезії, але дослідження показали ефективність лайки в зменшенні болю, посилення серцебиття і підвищення больового порогу. Якщо нам важко і ми одним словом це висловили, мозок це сприймає як запуск програми захисту і нападу — "тримайся!"", - стверджує Супрун.

При цьому, підкреслила чиновниця, матюками слід саме послуговуватися в найпотрібніший момент, а не розмовляти ними постійно. Інакше мозок звикає і перестає сприймати лайку як щось екстраординарне.

Крім того, Супрун нагадала, що розуміти і висловлювати свої емоції - корисно для здоров'я, це подовжує життя. А коли матюкатися починають колеги - згідно з дослідженнями, це означає, що вони стали командою.

"Викорінювати слід пасивну та активну агресію, дискримінацію, штампи, але не обсценну лексику як таку. А найкраща турбота про українську мову — це спілкуватися та творити нею, незалежно від сфери роботи, розробляти професійну лексику, перекладати ресурси та літературу, читати українських авторів, а не законодавчо регулювати те, що ми кажемо", - підсумувала Супрун.

Раніше сьогодні стало відомо, що народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроект №10414 "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови).