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03.07.19 21:38

Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Сергія Кізя.

Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"У середу, 3 липня 2019 року, наказом Генерального прокурора України Юрія Луценка відповідно до рекомендації Ради прокурорів України на посаду заступника Генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3 класу Сергія Кізя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в органах прокуратури Сергій Кізь працює з 2002 року, до цього обіймав посаду начальника Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ.

Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

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