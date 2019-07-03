Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"У середу, 3 липня 2019 року, наказом Генерального прокурора України Юрія Луценка відповідно до рекомендації Ради прокурорів України на посаду заступника Генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3 класу Сергія Кізя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в органах прокуратури Сергій Кізь працює з 2002 року, до цього обіймав посаду начальника Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ.

Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генпрокурора сразу после увольнения Луценко, - Разумков