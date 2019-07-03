У Конгресі США підготували двопартійну резолюцію із засудженням дій ПАРЄ щодо повернення Росії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу посольства України в США.

"Повернення права голосу Росії і її диктатору Путіну викликає глибоке занепокоєння. Росія була справедливо вигнана з РЄ за атаку проти суверенітету України в Криму. Російські сили не тільки залишилися в Криму, РФ почала смертоносну війну на українському Донбасі і продовжує здійснювати в усьому світі дестабілізуючі дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив міжнародних демократичних інститутів.

Читайте також: Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС

Росія здійснила небезпечний напад на кораблі українських ВМС, незаконно захопила в Керченській протоці 24 українських моряків і три судна, які продовжує утримувати. Росія не може бути винагороджена за її антидемократичну поведінку, яка знову і знову повторюється. Закликаємо всіх своїх колег у Палаті представників підтримати цю двопартійну резолюцію", - йдеться в заяві, оприлюдненій конгресменами під час офіційного представлення резолюції.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.