ДБР порушило справу проти судді Баришівського суду, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє програма "Схеми", після розслідування якої і порушили справу.

Журналісти знайшли жінку, нібито за позовом якої суддя позбавила перевізника ліцензії. Водночас жінка заявила, що послугами SkyUp ніколи не користувалася і позов не подавала.

24 червня ДБР порушило справу за статтею 375 (Постановлення суддею (суддями) свідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали чи постанови) Кримінального кодексу.

Читайте також: Автор позову на лоукостера SkyUp написала заяву про відмову від позовної заяви

У Бюро розповіли, що збирають докази та отримують свідчення у цій справі, однак підозру поки нікому не оголошували.

Журналісти хотіли поспілкуватися з самою Литвиненко, але в суді заявили, що вона зараз у відпустці.

12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів української авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

Також дивіться: "Коли буде літак, ніхто не знає": 150 пасажирів SkyUp другий день не можуть вилетіти з Барселони до Харкова. ВІДЕО+ФОТО

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, потім в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018.