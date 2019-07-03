У Німеччині судять терориста "ДНР", він може отримати умовне покарання

Обвинувачений - громадянин ФРН. Йому 43 роки, його батько - українець. Сам підсудний живе в м. Лене в східній частині Вестфалії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він визнав, що в період з 2014 по 2016 рік був членом одного з озброєних спецпідрозділів терористичної організації "ДНР". Водночас чоловік стверджує, що ніколи не брав участі в бойових діях на Донбасі.

Громадянин ФРН був затриманий після повернення до Німеччини в аеропорту Ганновера. Його обвинувачують у підготовці масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також порушення закону про контроль над бойовими озброєннями.

Дивіться також: В Італії до тюремних термінів засудили перших трьох найманців, що воювали проти України на Донбасі. ВІДЕО+ФОТО

На суді в Дортмунді обвинувачений сказав, що вважав своїм громадянським обов'язком "захищати так звану невизнану "ДНР" від української армії". За його словами, його навчили, як поводитися зі зброєю, але спочатку він, будучи професійним зварником, займався лагодженням зруйнованих газо- і водопроводів, згодом же вступив до підрозділу охорони, але "ніколи не був на фронті".

Обвинувачений стверджує, що під кінець його охопило повне розчарування. "Я надавав підтримку людям, які наживалися на війні", - пояснив він. На думку спостерігачів, обвинувачений може розраховувати на умовне покарання.